Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapu işlemlerinin elektronik ortama taşınması, e-Devlet sürecine uyum sağlanması, elektronik sicil çalışmalarının tamamlanması, vatandaşlar için daha kısa zamanda, daha kaliteli ve güvenli hizmet üretilmesini amaçladıklarını belirterek dijitalleşme konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Elektronik ortamda günlük 20 bin işlem gerçekleştirdiklerini belirten Adlı, "Toplam dijitalleşme oranımız şimdilik yüzde 50. 2020 yılı sonu hedefimiz ise dijitalleşmede yüzde 70, E-ipotek, E-İpotek-Satış uygulamasının başlamasından bu yana yaklaşık 150 bin işlem proje kapsamında tamamlanmıştır" dedi.