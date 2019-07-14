Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Güven Endeksi'ndeki görece yüksek düşüş, hem makroekonomik gelişmeler hem de inşaat sektörünün halihazırda yaşadığı olumsuzlukların bir arada olmasından kaynaklandı. Avrupa Hazır Beton Birliği ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, bütün endeks değerlerinin, inşaat sektöründe mevcut ve beklenen faaliyet düzeyinin yeterli olmadığını ancak enflasyon rakamlarında özellikle gıda enflasyonuyla birlikte görülen gerilemenin beraberinde enflasyona endeksli konut kredilerinde bir hareketlilik ortaya çıkarabileceğini söyledi. Işık, şunları kaydetti: "Ancak bunun kısa vadede inşaat sektörü üzerinde önemli bir etki oluşturmasını beklemiyoruz. Temmuz ayındaki toplantıda TCMB'nin faiz indirme olasılığının düşen enflasyon ile birlikte artması, konut kredilerinin asıl belirleyicisi olacaktır."