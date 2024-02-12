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    • Batıda entübe olan kış, Ardahan'da kendini göstermeye devam ediyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Batıda entübe olan kış, Ardahan&#039;da kendini göstermeye devam ediyor
    Ardahan, Soğuk Hava, Kış, Kar, Haber

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Batıya gelmeyen kış Ardahan'a son yılların en yoğun karını bıraktı. Kar yağışı azalsa da soğuk hava kentte etkili olmaya devam ediyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'da sokaklar ıssızlığa büründü Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. 

    Başta Marmara olmak üzere yurt genelinde kurak geçen kış mevsimi nedeniyle Kırıkkale'de çiftçiler ürün değiştirme yoluna giderken Ardahan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarla boğuşuyor. 

    Kentte 5 Şubat'ta başlayan ve iki gün etkili olan yağış, Cumhuriyet tarihinin en büyük kar yağışlarından bir tanesi olmuştu. Ardahan'da büyük tahribata neden olan yağışlar mola verirken dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

    Batıda entübe olan kış, Ardahan'da kendini göstermeye devam ediyor

    SICAKLIK 17 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

    Ardahan'da soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu.

    Batıda entübe olan kış, Ardahan'da kendini göstermeye devam ediyor

    Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 17,6 dereceye kadar düştü.

    KAR BOYU 2 METREYİ GEÇTİ

    Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 96 santimetreyi bulurken kırsalda 2 metreyi geçti; başta çevre iller ve ilçeler olmak üzere 226 köyün tamamıyla bağlantı kesildi.

    Olumsuz hava koşullarına karşı devletin tüm birimlerinin seferber edildiği kentte, ulaşım sağlanamayan yerleşim yerlerindeki hastalar için seferber olundu.

    Batıda entübe olan kış, Ardahan'da kendini göstermeye devam ediyor

    Ekipler, tüm olumsuzluklara rağmen fedakarca çalışarak 6-8 Şubat'ta 76 hastayı paletli araç ve ambulansla hastaneye taşıdı.

    Paletli araç ve ambulansın giremediği adreslerde ise hastalar, sırtta ve sedyeyle taşındı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    ArdahanSoğuk HavaKışKar
    Haberler > Güncel > Batıda entübe olan kış, Ardahan'da kendini göstermeye devam ediyor
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