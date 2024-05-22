Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den skandal akraba atamaları

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 11:48 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 12:12 - Güncelleme:

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Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandal akraba atamaları artarak devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "taviz yok" sözlerine rağmen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadı. Bununla da kalmayan Bozbey, iki CHP'li ismin eşlerini de Daire Başkanı yaptı.