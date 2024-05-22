Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den skandal akraba atamaları
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandal akraba atamaları artarak devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "taviz yok" sözlerine rağmen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadı. Bununla da kalmayan Bozbey, iki CHP'li ismin eşlerini de Daire Başkanı yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji’ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atayarak gündeme oturmuştu.
CHP'DE BALDIZ KONTENJANI! ATAMALAR RESMİ SİTEDE DE YER ALDI
Tepkilere rağmen skandal atamalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kez de eşinin kardeşini belediye bünyesine aldı.
Akrabalarına Bursa Belediyesi'nde iş vermeye devam eden Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadı.
SKANDAL ATAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki tepki çeken atamalar sadece bu isimlerle kalmadı.
Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı oldu.
CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız ise Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak resmen atandı.
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL "TAVİZ YOK" DEMİŞTİ
Bursa'daki skandal atamaların ilki yeğen Furkan Bozbey'in BURKENT Genel Başkanı olmasıyla gündeme oturmuştu. Tepkiler sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akraba atamalarına taviz verilmeyeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına rağmen Bursa'daki akraba ataları artarak devam etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi