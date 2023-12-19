Çocuklarını özel okula gönderen aileler dikkat! Ödenen paralar geri ödenecek, 10 yıl süreniz var

19 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 16:56

Çocuğunu özel okula gönderen ailelere 10 yıl süre verildi. Eğer belirtilen tarihler arasında başvuru yapmazsanız paranız boşa gidecek. Bu şartları sağlayanlar ödenen paraları geri alabilecek.

ÇOCUKLARINI ÖZEL OKULA GÖNDEREN VELİLER DİKKAT

Çocuklarını özel okula gönderen veliler artık rahat bir nefes alabilecek. Özel okullarda uygulanan KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 10 seviyelerine yükselmesiyle, fiyatlar uçuk rakama ulaştı. Aileler ise artan fiyatlar karşısında ödeme zorlukları çekmeye başladı.

10 YIL SÜRENİZE VAR

Özel okullardaki KDV değişikliğine dair açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sözleşme kapsamında indirim ve zamlar yansıtılır ibaresinin yer alması halinde, velilerin farkı ödeyeceğini ifade etti.

Hukuka aykırı düzenleme kapsamında 10 yıl süreyle geri isteme hakkının velilere tanındığı duyuruldu.

ÖDENEN PARALAR GERİ ÖDENECEK

Özel okullarda eğitim süreci boyunca uygulanan servis, yemek, kitap ve benzeri giderlerde ocak ayı ile mayıs arasında geçen süre baz alınıyor. Fakat, fırsattan istifade etmek isteyen bazı firmaların erken kayıt kapsamında kuralın dışına çıktıkları öne sürülüyor.

Bu duruma dikkat çeken Ağaoğlu, bu aylarda kayıt yapan özel okulların geçtiğimiz yıl ücretiyle kayıt yapabileceğini söyledi. Ücretin yeni yılda açıklanacak eğitim ücretinin ilanına kadar güncellenmeyeceğini söyleyerek, kayıt yenilerken fark ödüyen velilerin iade alabileceğini vurguladı.