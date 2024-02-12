İkiye yarılan köyde patika çilesi

Tokat'ın Günebakan köyünü ikiye bölen heyelan ulaşımı da felç etti. Köyde 'fay' korkusu hakimken 150 hanelik mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dağ yamaçlarından açtıkları yolda tehlikeli bir şekilde evlerine ulaşıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde, son günlerde 'fay' ve 'heyelan' korkusu var. Köyü ikiye bölen heyelan nedeniyle bir cami ve 5 ev yıkıldı, 40 evde hasar oluştu. Toprak kaymasının ardından köyün geçmişte iki yıkıcı depreme şahit olduğu anlaşıldı. Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği (ATAKDER) Genel Başkanı Ömer Özkan olaya ilişkin "Bunun sebebi ne bir heyelan ne de toprak kayması, bunun sebebi yer altındaki ana fayların harekete geçmiş olmasıdır" ifadelerini kaydetti.

Korku ve paniğin hakim olduğu köyde, bölge sakinleri bir de ulaşım çilesi çekiyor. Yaşanan bu olayın ardından köy sakinleri kendi imkânlarıyla dağ yamaçlarından patika bir yol açarak tehlikeli bir şekilde evlerine ulaşmaya çalışıyor.

ACİL ÖNLEM TALEBİ

Özellikle okuldan eve gitmek için günde iki defa bu yolu kullanan öğrenciler büyük bir endişe içerisinde yolculuk ediyor. Tehlikeli yolda her an bir kaza yaşanma riskiyle karşı karşıya kalan öğrencilerin velileri ise çocuklarının güvenliği için yetkililerden acil önlemler alınmasını talep ediyor.

PATİKA YOLDA YOLCULUK

Aynı şekilde köy sakinleri de her geçen gün bu tehlikeli yolda yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak patika yolun dar ve kayalık olması sebebiyle birçok vatandaş da yuvarlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Köy halkı, yaşanan bu sıkıntılı durumun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yeni bir yaya yolunun yapılmasını bekliyor.

Güvenli bir ulaşımın sağlanması için acil önlemlerin alınması talep edilirken, köyde yaşayan vatandaşlar da her gün evlerine dönerken büyük bir endişe ve korkuyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.