Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonu

    İstanbul’da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 50 milyon lirayı bulan ürün tespit edildi. Operasyonda 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesine el konuldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;da &#039;50 milyonluk&#039; sahte ve kaçak ilaç operasyonu
    Sahte, Kaçak, Küçükçekmece, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak ilaç operasyonu düzenledi. Ekipler, yurt dışından hammadde getirerek sahte ve kaçak ilaç üretip piyasaya süren bir adresi tespit etti.

    İstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonu

    Yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ham maddeler ile ilaç üretilen adresin Küçükçekmece’de olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin devamında Küçükçekmece’deki ilaç imalathaneye çok sayıda şüphelinin giriş çıkış yaptığı belirlendi.

    İstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonu

    Söz konusu imalathane bir süre polis tarafından izlemeye alındı. Yapılan çalışmalarda gece yarısı imalathaneye yüklü miktarda ham madde girişi yapıldığını gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda imalathane sahibi olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

    İstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonu

    Baskın yapılan adreslerdeki aramada piyasa değeri 50 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Zanlı hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SahteKaçakKüçükçekmece
    Haberler > Güncel > İstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Belediye bile bu 'ev'le baş edemiyor: Beşinci kez yine aynı manzara - GüncelBelediye bile bu 'ev'le baş edemiyorSadık Ahmet ne zaman ve nasıl öldü? Sadık Ahmet neden öldü, ölüm sebebi ne? - GüncelSadık Ahmet ne zaman ve nasıl öldü? Sadık Ahmet neden öldü, ölüm sebebi ne?Yargıtay kararını verdi: Eski ilişkiyi hatırlatan şarkı dinlemek de eşin annesini evden kovmak da eşit suç - GüncelEski ilişkiyi hatırlatan şarkı dinlemek suçGemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem - GüncelGemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde depremSaldırıdan sonra ormanlık alana atmışlar: Kilise saldırganlarının kıyafet ve ayakkabıları bulundu - GüncelKilise saldırısında emniyetteki deliller ortaya çıktı14 yıllık sır ölümde yeni gelişme: Şüphelilerden Can Paksoy zorla getirilecek - Güncel14 yıllık sır ölümde yeni gelişmeAfet dört kişilik aileyi yuttu... DNA da bulmaya yetmedi - GüncelAfet dört kişilik aileyi yuttu'Yanlış adam' kavgası: Husumetlisi oldukları kişiyi karıştırdılar, yere serildiler - GüncelHusumetlisi oldukları kişiyi karıştırdılar, yere serildilerOtomobil sahipleri tedirgin! Araba hırsızlığında yeni yöntem - GüncelOtomobil sahipleri tedirgin! Araba hırsızlığında yeni yöntemBoşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı - GüncelCinayetin yeni görüntüleri kameralarda
    Sonraki Haber Yükleniyor...