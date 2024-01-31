İstanbul'da '50 milyonluk' sahte ve kaçak ilaç operasyonu

İstanbul’da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 50 milyon lirayı bulan ürün tespit edildi. Operasyonda 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesine el konuldu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak ilaç operasyonu düzenledi. Ekipler, yurt dışından hammadde getirerek sahte ve kaçak ilaç üretip piyasaya süren bir adresi tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ham maddeler ile ilaç üretilen adresin Küçükçekmece’de olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin devamında Küçükçekmece’deki ilaç imalathaneye çok sayıda şüphelinin giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Söz konusu imalathane bir süre polis tarafından izlemeye alındı. Yapılan çalışmalarda gece yarısı imalathaneye yüklü miktarda ham madde girişi yapıldığını gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda imalathane sahibi olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramada piyasa değeri 50 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Zanlı hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.