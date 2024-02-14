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    • Maden faciasının olduğu alan didik didik aranıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Maden faciasının olduğu alan didik didik aranıyor
    Erzincan, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İliç'teki maden faciasının ikinci gününde 9 işçiyi arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1.708 personelin görev yaptığı alanda sağanak da etkili olurken, toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla görüntülendi. 

    Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Faciada 6'sı kimliği belirlenen 9 işçi göçük altında kaldı. 

    TBMM Genel Kurulu'nda göçüğün tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulurken gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. 

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğunun tespit edildiğini duyururken işçileri arama çalışmaları da hızla devam ediyor.  

    1.708 KİŞİ ALANDA

    Sağanağın etkili olduğu bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.
    Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Erzincan
    Haberler > Güncel > Maden faciasının olduğu alan didik didik aranıyor
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