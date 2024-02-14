Maden faciasının olduğu alan didik didik aranıyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Şubat 2024 19:15 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 19:34 - Güncelleme:

Erzincan, Haber

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

İliç'teki maden faciasının ikinci gününde 9 işçiyi arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1.708 personelin görev yaptığı alanda sağanak da etkili olurken, toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla görüntülendi.