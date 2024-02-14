Maden faciasının olduğu alan didik didik aranıyor
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
İliç'teki maden faciasının ikinci gününde 9 işçiyi arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1.708 personelin görev yaptığı alanda sağanak da etkili olurken, toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla görüntülendi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Faciada 6'sı kimliği belirlenen 9 işçi göçük altında kaldı.
TBMM Genel Kurulu'nda göçüğün tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulurken gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiden 5'inin konteyner, 3'ünün araç içinde olduğunun tespit edildiğini duyururken işçileri arama çalışmaları da hızla devam ediyor.
1.708 KİŞİ ALANDA
Sağanağın etkili olduğu bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.
Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı