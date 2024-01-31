Otomobil sahipleri tedirgin! Araba hırsızlığında yeni yöntem

Küçükçekmece'de yaşayan Ezgi Özçelik, sabahın erken saatlerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çocuğunu hastaneye götürmek için dışarı çıkan Özçelik, arabasını koyduğu yerde bulamadı. Güvenlik kameralarını izleyen Özçelik, hırsızın sanki arabanın anahtarına sahipmiş gibi arabayı çaldığını gördü. 'Kopya anahtar' yöntemini kullandığı ortaya çıkan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşayan Ezgi Özçelik, akşam çocuğuyla birlikte Halkalı Mahallesi'nde oturan annesine giderek, aracını evin önüne park etti. Gece saatlerinde evin bulunduğu sokakta dolaşan maskeli bir şahıs, önce etrafı gözetledi. Ardından kendi arabasıymış gibi rahat tavırlar aracın başına gelen hırsız, yanındaki anahtarla kapıyı açıp aracı çalıştırdı.

POLİS, HIRSIZI ARIYOR

Sabah çocuğunu hastaneye götürmek için dışarı çıkan Ezgi Özçelik, aracının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Özçelik, şoku atlattıktan sonra güvenlik kameralarını izlediğinde bir şahsın aracı anahtarla çalıştırıp götürdüğünü gördü. Bir çocuk annesi, kamera görüntüleriyle beraber polis karakoluna giderek, şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'YEDEK ANAHTARI VARDI DA BİZE Mİ VERMEDİLER'

2010 model aracı bir sene önce aldıklarını ve yedek anahtarının olmadığını söyleyen araç sahibi Ezgi Özçelik, “İşten çıktım, aracımı park ettim, park ettiğim yer işlek bir yerdi. Kameradan gördüğümüz kadarıyla, biri çok rahat bir şekilde sanki anahtarı varmış gibi alıp götürüyor. Sabah oğlumu doktora götürecektim, baktığımda araba yoktu. Polise başvurduk, komiserler bile şaşırdı, yedek anahtarı varmış gibi, arabayı çalıştırıyor. Sanki daha önce araca binmiş, onu kullanmış gibi alıp götürüyor. Bizim düşüncemiz, yedek anahtarı vardı da bize mi vermediler? Çünkü biz aracı alırken bize yok denildi. 500-600 değerindeydi. Söyleyebileceğimiz herkese söyledik, gören duyan olursa bize haber verirse çok sevinirim” dedi.