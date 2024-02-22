Sivas'ta oltalar kuma takıldı! Tabela var su yok

Kuraklığın hüküm sürdüğü Sivas'ta, baraj sularında 1 kilometre daha gerileme oldu. Üreticiler, kuraklığın bir yıl daha sürmesi halinde şehre su gelmeyeceğini söyleyip "Sular tamamen çekildi ve barajın 4 de 3’ü gitti. Baraj çevresinde hiç yağış yok. Bu yıl ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Yurt genelinde etkili olan sıcak ve kurak hava barajlarda tehlikeye neden olmaya devam ediyor. Sivas da kuraklıktan nasibini alan illerin başında geldi. Geçtiğimiz yıllarda kentin su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan 4 Eylül barajı kuruma noktasına gelmiş, şehirde su sorunu yaşanmıştı. Çözüm olarak Pusat-Özen Barajı ve 4 Eylül barajı birleştirilmiş ve kentin su sorununa çözüm bulunmuştu.

Geçtiğimiz yıl doluluk oranı yükselen 4 Eylül barajında bu yıl ise su seviyesi yine düşmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların az olmasında dolayı barajda tehlike çanları çalmaya başladı. Su seviyesinin yaklaşık 1 kilometre çekildiği barajda küçük adacıklar oluşmaya başladı. Adaların üzerinde balıkçılar balık tutarken suyun çekildiği kısımda bulunan 'Baraja girmek tehlikeli ve yasaktır' yazısı dikkat çekti.

SULAR BİR KİLOMETRE ÇEKİLDİ

Baraj ve çevresinin yağış almadığını belirten Hüseyin Dal, “Geçtiğimiz yıl kurak geçmişti ama bu yıl daha kurak geçiyor. Sanırım 1 kilometre daha baraj sularında gerileme olmuş. Şu an dağlarda kar yok, yağış yok hava bahar havası gibi hiç yağış yok. 1 yıl daha böyle devam ederse buradan şehre su verilmez. Barajın su seviyesi tehlikeli seviyeye düşer” şeklinde konuştu.

'İLK DEFA OLUYOR'

Barajın suyunun ilk defa bu kadar düştüğünü belirten İlhan Erdinç, “Önceden burası ilerde bulunan değirmene kadar su doluydu. Maalesef ki burada sular tamamen çekildi ve barajın 4 de 3’ü gitti.

Bu yıl oldukça değişik bir iklim yaşıyoruz, kış mevsimini yaşamadık. Baraj çevresinde hiç yağış yok. Bu yıl ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz, 30 yıldır ben böyle bir hava görmedim. Maalesef ki ırmaklarımız da bu durumda Yıldız ırmağı ve Kızılırmak da aynı durumda onlarda da su kalmadı. Daha önce bu yukarıdan olta atardık şimdi adacıklara geldik olta atıyoruz” dedi.