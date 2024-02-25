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    Taksim Meydanı doldu taştı: Bahar havası İstanbulluyu sokağa döktü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Hava, Sıcaklık, Taksim, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken vatandaşlar kışlıklarını rafa kaldırdı. Taksim Meydanı ise  güneşli  havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.

    Geçtiğimiz yıl nisan ayında El Nino hava akımının etkisi altına giren yurt genelinde sıcak ve kurak hava etkili olmaya devam ediyor. Söz konusu hava akımının nisan ayında bitmesi bekleniyorken, özellikle batı bölgeleri kara hasret kaldı.

    Bu hafta sonu ise sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. İstanbul'da bahar havası hakim olmaya devam ediyor. Vatandaşlar kışlıklarını rafa kaldırdı, yazlıklarını çıkardı. 

    İstanbul’da yaz aylarını aratmayan güneşli havayı fırsat bilen pek çok kişi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

    'İLK DEFA BÖYLE BİR HAVAYA DENK GELİYORUM'

    İstiklal Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan Murat Akdağ, “İnanılmaz bir mevsim değişkenliği gösteriyor. Bu sene kış mevsimini yaşamadık. Kar bile görmedik bu sene. İnanılmaz bir iklim değişikliği yaşıyor dünya. İstanbul’da yaklaşık 20 senedir buralardayım, ilk defa böyle bir havaya denk geliyorum. İnsanlar artık montlarını çıkardı, tişörtleriyle, gömlekleriyle geziyorlar.Taksim Meydanı doldu taştı: Bahar havası İstanbulluyu sokağa döktü - 1. Resim

     

    Daha mart ayına girmedik bile şubat ayındayız. Şu an yazdan kalma bir hava var. Böyle devam edecek diyor meteoroloji uzmanları. Umarım kuraklıkla sonuçlanmaz bu havalar, tek temennimiz o. Geçen sene suyun sıkıntısını yaşadık, bu sene daha çok yaşayacağız gibi duruyor” dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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