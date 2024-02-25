55 yıldır böylesi görülmedi: Konya kara hasret kaldı

Küresel ısınma yurt genelinde havanın dengesini bozdu. Konya'da son yılların en karsız kış mevsimi yaşanıyor. 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar daha önce böyle bir kış görmediklerini söyledi. 'Önceki senelerde 50 santimetreye kadar kar yağardı' diyen vatandaşlar karın yağmadığını ilk kez bu sene gördüklerini ifade etti.

Yurt genelinde etkili olan kurak ve sıcak hava ocak ayının ardından şubat ayını da esir aldı. Hafta sonu sıcaklıklar 23 dereceye kadar çıkarken yağışsız hava tedirginliğe yol açtı. Konya da kuraklıkla yüzleşen illerin başında geldi.

Konya’da geçen yılın aynı dönemlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber şehir tamamen beyaz örtü ile kaplanmıştı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserlere 5 bin yıldır ev sahipliği yapan tarihi Sille Mahallesi geçen yılın aynı dönemlerinde beyaza bürünmüş, kartpostallık görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu yıl ise şubat ayının sonlarına gelinmesine rağmen tarihi Sille Mahallesi'nde kar yağışı henüz görülmedi.

55 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Tarihi Sille Mahallesi'nde doğup büyüyen Mustafa Küçükdemir, "50-55 senedir böyle bir kış görmedim. Eskiye bakarak kurak geçti. Yağmur var ama kar yağışı görmedik bu sene. Kara basmadık daha" dedi.

Sille sakinlerinden Musa Çeliktaş da, "Sille, benim hatırladığım ilk defa karsız geçti. Önceki senelerde 50 santimetreye kadar kar yağardı. Mahallemizin her yeri bembeyaz olurdu ama yağmadı bu sene. Allah’ım inşallah verecek diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARIN YAĞMADIĞINI BU SENE GÖRDÜK'

Mahalle Muhtarı Mevlüt Aksoy ise, "Ben Sille'yi hiç böyle hatırlamıyorum. İlk defa karsız olarak bahar aylarına çıkıyoruz. Benim 30 seneye aklım erer, 30 yıldır da böyle bir kış görmedim" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Ateş de, "Yaşım 52 ama hiç böyle bir kış yaşamamıştık. Karın yağmadığını bu sene gördük. Önceki senelerde hiç yağmasa bir defa yağardı. Mevsim değişikliğinden dolayı herhalde önceden yağardı ama hiç böyle görmedim. Allah hakkımızda hayırlısını versin" diye konuştu.