Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarihi dokusu ve kalabalığıyla öne çıkan Bursa Kapalıçarşı’da güvenlik artık özel harekat polislerine emanet. Çelik yelekli ve tam teçhizatlı ekipler, giriş çıkışlarda ve kalabalık noktalarda 7 gün 24 saat devriye atarak muhtemel suçlara karşı önlem alıyor.

Tarihi dokusu ve yoğun ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Bursa Kapalıçarşı'da güvenlik artık özel harekat polislerine emanet. Tam teçhizatlı ekipler, olabilecek suçlara karşı çarşı içinde 7 gün 24 saat devriye atıyor.

Tarihi çarşıda güvenlik zirvede! Özel harekat polisleri 7 gün 24 saat nöbette - 1. Resim

SUÇLULARA ADETA GÖZDAĞI VERİYOR

Günlük 20 ile 30 bin arası ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Bursa Kapalıçarşı'nın, dar sokaklarında aniden beliren özel harekat timleri, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor.

Vatandaşlar polislere büyük bir güven duyduklarını söylerken, esnaflar da "Kapalıçarşı'da artık huzur var, bu manzara bize güç veriyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Tarihi çarşıda güvenlik zirvede! Özel harekat polisleri 7 gün 24 saat nöbette - 2. Resim

GÖREN TELEFONA SARILIYOR

Çelik yelekli, otomatik silahlı özel harekat timleri Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda sürekli devriye geziyor. Güvenliğin en üst seviyeye çıktığı Kapalıçarşı'da, tarihi dokuya eşlik eden özel harekat manzarası ziyaretçilerin ve turistlerin dikkatini çekiyor, cep telefonlarıyla da kaydediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

