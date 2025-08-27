Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kapalıçarşı'da 23 iş yerine baskın düzenlendi! 1 milyar 250 milyon liralık mücevher ele geçirildi

Kapalıçarşı'da 23 iş yerine baskın düzenlendi! 1 milyar 250 milyon liralık mücevher ele geçirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kapalıçarşı&#039;da 23 iş yerine baskın düzenlendi! 1 milyar 250 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Kapalıçarşı, Operasyon, Gözaltı, Mücevher, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Kapalıçarşı merkezli kaçak değerli taş ticaretine yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. İlk operasyonda 35 kişinin yakalandığı dosyada, yeni deliller üzerine 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonlarda 1,3 kilogram değerli taş, binin üzerinde zümrüt, yakut ve pırlanta ile tarihi eserler ele geçirilirken, kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtildi. Toplam 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta ve değerli taş ticaretine yönelik soruşturmada gözaltı sayısı artıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, ilk operasyonda yakalanan 35 kişiye ek olarak yeni delillerle 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kapalıçarşı'da 23 iş yerine baskın düzenlendi! 1 milyar 250 milyon liralık mücevher ele geçirildi - 1. Resim

Operasyonda, 1,3 kilogram değerli taş, 135 ziynet eşyası, 1132 zümrüt, yakut ve pırlanta, 1 kurusıkı silah, 109 fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 dijital materyal ele geçirildi.

Kapalıçarşı'da 23 iş yerine baskın düzenlendi! 1 milyar 250 milyon liralık mücevher ele geçirildi - 2. Resim

DEĞERİ 1 MİLYAR 250 MİLYON TL

Değerli taşların piyasa değerinin toplam 1 milyar 250 milyon lira olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan toplam 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

