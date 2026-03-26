Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 31 bin 240 lira adli para cezası olan M.Y. isimli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şüphelinin ikametine yapılan baskında, evin her bölümü detaylı şekilde arandı. Aramalar sırasında M.Y. isimli şahsın, evin çatı kısmında bulunan bacanın içerisine girerek gizlendiği tespit edildi. Saklandığı yerden çıkarılarak gözaltına alınan şahıs, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha çalışmalarının ve operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

