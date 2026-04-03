Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşağı’nda bugün öğle saatlerinde, trafikte nadir görülen ve yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan Mutlu Y. yönetimindeki 07 BMT 115 plakalı Mercedes marka tur minibüsü, köprülü kavşak çıkışında aniden önüne çıkan Mehmet Ali T. idaresindeki 07 ES 464 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tali yoldan gelen otomobil sürücüsünün kavşak üzerinde aniden durarak ters yöndeki üst geçide girmeye çalıştığı, bu tehlikeli manevra nedeniyle tur minibüsünün kazayı önleyemediği öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak refüjdeki bariyerlere çarparken, otomobil sürücüsü Mehmet Ali T. aracın camından fırlayarak asfalt zemine düştü. Olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan minibüsteki turistler ise bir süre bekledikten sonra başka araçlara aktarılarak yollarına devam etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otomobilin ters yöne girdiği anlar ve sürücünün araçtan fırlama sahneleri kazanın vahametini gözler önüne serdi. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

