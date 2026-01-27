Kaydet

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Antalya’da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Liman Mahallesi 62 Sokak’ta bulunan ve 29 bloktan oluşan 600 dairelik bir site, yakınındaki derenin yağmur suları nedeniyle taşması sonucu sular altında kaldı. Site bahçesinde su seviyesinin yer yer 1 metreyi bulduğu görülürken, park halindeki onlarca araç suların içinde mahsur kaldı. Birçok araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, site sakinleri kendi imkanları ve belediye ekiplerinin yardımıyla suyun tahliye edilmesi için yoğun çaba harcadı.

