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Antalya'daki bir tünelde seyir halindeyken arkadan gelen başka bir motosikletlinin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek yaralanan Baki Cihangir, kaza sonrası adeta kabusu yaşadı. İddiaya göre, ambulans çağırmak yerine yaralı gencin etrafını saran motosikletli grup, "Seni burada döveriz" diyerek tehditler savurduktan sonra delil niteliğindeki kask kamerası görüntülerini sildi. Uzun uğraşlar sonucu görüntüleri geri alarak haklılığını kanıtlayan genç, savcılığa giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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