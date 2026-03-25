Kaydet

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin yol kontrolü, bir şüphelinin akılalmaz oyunlarına sahne oldu. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün yapılan GBT sorgusunda hakkında yakalama kararı olduğu, aracının ise muayenesinin bulunmadığı tespit edildi. Yasal işlemlerin başladığı sırada telefonunu alma bahanesiyle aracına binerek olay yerinden hızla kaçan şahıs, bir süre sonra beklenmedik bir kararla denetim noktasına kendi rızasıyla geri döndü. Geri geldiğinde elindeki telefonla jandarma personelini kayda almaya çalışan ve asılsız iddialarda bulunan şüpheli, telefonla konuştuğu kişiye kendisinin darp edildiğini söyleyerek adeta bir tiyatro sergiledi. O anlarda görevli jandarma personelinin "Yalan konuşma, sana kim vurdu? Sen niye böyle konuşuyorsun?" diyerek gösterdiği haklı tepki ise saniye saniye kayıtlara yansıdı. Darp edildiği iddiasıyla kendi kendine çağırdığı değerlendirilen ambulansın da olay yerine gelmesiyle iyice karmaşıklaşan süreçte, jandarma ekiplerine zor anlar yaşatan şahıs gözaltına alındı. Hakkında hem yakalama kararı gereği işlem yapılan hem de görevli memura mukavemet ve asılsız ihbar gibi suçlardan soruşturma açılan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

