Kaydet

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir oto servisine bakım yapılmak üzere bırakılan taksi, üzerinde bulunduğu liftin henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten yere düştü. Olayın yaşandığı sırada araç çevresinde veya altında kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, sert düşüşün etkisiyle takside ciddi maddi hasar meydana geldi. Araç kaportasında derin göçüklerin ve ezilmelerin oluştuğu o anlar servis içerisindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan kazayla ilgili olarak servis yönetimi ve emniyet birimleri inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası