Antalya'nın Serik ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan 25 bin lira değerindeki kapya biber yüklü kamyonetin yüzü maskeli bir şahıs tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların dikkati sayesinde terk edilmiş halde bulunan aracın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri Aksu ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Kamyonetteki biberleri sattıkları belirlenen hırsızlar parayı harcamaya fırsat bulamazken, zararı tamamen karşılanan araç sahibinin şikayetini geri çekmesi üzerine şüpheliler serbest bırakıldı.

