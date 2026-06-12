ABD’nin New York kentinde 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul koridorunda boğularak trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Polis, şimdi talihsiz çocuğun ölümünün sosyal medyada hızla yayılan “Tek Lokma” (One Bite) akımıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

New York’un Yonkers bölgesindeki bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Jacob Medina, okul koridorunda geçirdiği ani boğulma krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba sabahı derse gittiği sırada aniden fenalaşan ve nefessiz kalan 12 yaşındaki Medina, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRETMENLER MÜDAHALE ETMİŞ AMA...

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan emniyet güçleri, trajik ölümün arkasında sosyal medya meydan okumalarının olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Anibal Soler Jr., öğretmenlerin Jacob’ın öksürdüğünü duyar duymaz hızla yanına koştuğunu ve ilk müdahaleyi koridorda gerçekleştirdiğini belirtti.

Ortaokul öğrencisi boğularak can verdi! Gözler TikTokun tek lokma akımına çevrildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Jacob’ın olaydan kısa süre önce okulda düzenlenen bir bağış etkinliğinden donut satın aldığı öğrenildi.

SEBEBİ ‘TEK LOKMA AKIMI’ OLABİLİR

Soruşturmanın seyrine dair konuşan Yonkers polisi Christopher Sapienza ise katılımcıların tek seferde büyük miktarda yiyecek tüketmeye çalıştığı “One Bite” (Tek Lokma) adlı TikTok akımı dahil, tüm ihtimallerin ve tanık ifadelerinin titizlikle incelendiğini açıkladı.

Ortaokul öğrencisi boğularak can verdi! Gözler TikTokun tek lokma akımına çevrildi

Okul yönetimi söz konusu sosyal medya akımının olaydaki rolünün henüz kesinleşmediğini vurgularken, uzmanlar talihsiz çocuğun sağlık geçmişini, kronik rahatsızlıklarını ve muhtemel alerji durumlarını da mercek altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, talihsiz çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

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