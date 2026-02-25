İhlas Haber Ajansı • Bingöl
Bingöl'de taklalar atan aracın ters döndüğü anlar kamerada
Bingöl’de havalimanı kavşağında meydana gelen korkunç kazada, hızla ilerleyen hafif ticari bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada taklalar atan araç, metrelerce sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin zamana karşı yarıştığı operasyonla kurtarılırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
