Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası denizde alışılmadık bir görüntü oluştu. Yağışın taşıdığı çamurlu akıntının denize karışmasıyla birlikte, kıyı şeridinde deniz adeta ikiye ayrıldı; bir taraf masmavi kalırken diğer taraf çamurun etkisiyle koyu kahverengine döndü. Renk ayrımının keskin bir çizgi halinde ilerlediği bu manzara drone ile kaydedilirken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Son 6 saatte metrekareye 22.6 kilogram yağışın düştüğü ilçede, Kaymakamlık koordinesinde sel baskını riskine karşı tüm ekipler teyakkuza geçirildi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

