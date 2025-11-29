İhlas Haber Ajansı • Bodrum
Bodrum’da şaşırtan manzara! Deniz iki renge bölündü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası denizde alışılmadık bir görüntü oluştu. Yağışın taşıdığı çamurlu akıntının denize karışmasıyla birlikte, kıyı şeridinde deniz adeta ikiye ayrıldı; bir taraf masmavi kalırken diğer taraf çamurun etkisiyle koyu kahverengine döndü. Renk ayrımının keskin bir çizgi halinde ilerlediği bu manzara drone ile kaydedilirken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Son 6 saatte metrekareye 22.6 kilogram yağışın düştüğü ilçede, Kaymakamlık koordinesinde sel baskını riskine karşı tüm ekipler teyakkuza geçirildi.
