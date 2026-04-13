İzmir'in Buca ilçesinde yeni taşındığı evden ilaçlarını almak için çıkan ve dönüş yolunda kaybolarak büyük panik yaşayan 76 yaşındaki kadının yardımına taksi şoförü Volkan Gökbaş yetişti. Çevredeki bir vatandaşın durumu fark edip İşçievleri Taksi Durağı'na ait aracı durdurmasıyla yaşlı kadının yanına giden 46 yaşındaki Gökbaş, üzerinde parası olmadığını söyleyen kadını sakinleştirerek aracına aldı ve hiçbir ücret talep etmeden onu güvenli bir şekilde ailesine teslim etti. Yaşlı kadının ettiği duaları bir ay önce cinayete kurban giden meslektaşı Deniz Örer'e adadığını belirten ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından plaketle ödüllendirilen duyarlı sürücü, mesleğe yönelik algıları olumlu yönde değiştirmeyi amaçladığını ifade ederken; Oda Genel Sekreteri Mesut Yılmaz da öncelikli amaçlarının sadece para kazanmak olmadığını vurgulayarak örnek davranışından ötürü Gökbaş'a teşekkür etti.

