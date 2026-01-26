Kaydet

İstanbul Esenyurt Şehitler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iki komşu arasında yaşanan park yeri tartışması tehlikeli boyutlara ulaştı. İddiaya göre, aracını sokağa park eden komşusuna tepki gösteren şahıs, tartışmanın ardından binanın balkonundan aşağıya yanan gazlı bez fırlattı. Park halindeki otomobilin kaputu üzerine düşen ve yaklaşık bir dakika boyunca yanan bez, aracın kaportasında hasara yol açtı. Sokaktan geçen duyarlı bir vatandaşın duruma müdahale ederek ateşi söndürmesiyle olayın büyümesi engellendi. Çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayla ilgili emniyet birimlerinin incelemesi sürüyor.

