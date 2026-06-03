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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Küçüksanayi bölgesinde, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahsın park halindeki ticari aracı çalma girişimi, esnafın dikkati sayesinde hüsranla sonuçlandı. Aracın etrafındaki şüpheli hareketlerinin ardından tam araca binmeye yeltendiği sırada durumu fark eden komşu esnaf tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, tekme ve tokatlarla darbedilmesinin ardından çareyi hızla olay yerinden kaçmakta buldu. Hırsızlık girişiminin engellendiği ve şüphelinin esnaftan meydan dayağı yediği o hareketli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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