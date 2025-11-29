Kaydet

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından camlara ve kapıya saldırı girişimi gerçekleşti. Caminin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahsın camları ve kapıyı yumrukladığı görüldü. Yaşanan bu olayın ardından cami cemaati ve mahalle sakinleri büyük tepki göstererek durumu polise bildirdi. Şahsın bu saldırıyı hangi nedenle gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, vatandaşlar olayın çirkinliğini kınadıklarını ifade etti.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

