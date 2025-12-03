Kaydet

Mersin'de bir vatandaşı yaklaşık bir ay boyunca kendilerini "polis" olarak tanıtarak dolandıran zanlılar, mağdurun dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye satmasını sağlayarak 85 bin euroyu teslim aldı. Polisin titiz kamera takibi sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.T. ve S.P. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalınan 85 bin euronun poşete sarılı vaziyette derin dondurucu içerisinde saklandığı ortaya çıktı. Para sahibine teslim edilirken gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

