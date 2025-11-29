Kaydet

İzmir genelinde dün akşam başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış Dikili ilçesini olumsuz etkiledi. Yolların adeta göle döndüğü ilçede, bazı bölgelerde su seviyesi bir metreyi aşınca park halindeki araçlar suya gömüldü. Karaburun'da metrekareye 154,5 kilogram yağış kaydedilirken, Dikili'nin yanı sıra Çeşme ve Foça'da da birçok ev ve iş yerini su bastı. İZSU ve ilçe belediye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

