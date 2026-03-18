İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinin en yoğun noktalarından biri olan Sultanahmet Meydanı'nda devriye gezdikleri sırada şüpheli hareketler sergileyen iki kadını takibe aldı. 17 Şubat günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki G.T. ve 30 yaşındaki S.Ç. isimli şüphelilerin, kalabalığın dalgınlığından faydalanarak K.U. isimli bir vatandaşın çantasından el çabukluğuyla 8 bin 400 lira çaldığı belirlendi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kadınlar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen nakit para mağdura eksiksiz teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "yankesicilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

