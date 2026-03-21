İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde bir sürücünün, trafikte tartıştığı başka bir aracın önünü kesip camını kırarak saldırdığı anlar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sanal Devriye ekipleri, saldırganın H.H.Ö. olduğunu kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheliye; trafikte başka bir aracı ısrarla takip etmek, araçtan inerek trafiği tehlikeye düşürmek, taşıt yolu üzerinde duraklama yapmak ve saygısızca araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 183 bin 492 TL idari para cezası kesildi. Cezanın yanı sıra saldırganın ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini hiçe sayan ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara karşı denetimlerin sosyal medya üzerinden de titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

