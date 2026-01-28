Kaydet

İstanbul Hasdal - Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı mevkiinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir hafif ticari araç sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otoyol üzerinde devam eden inatlaşma sırasında hafif ticari aracın ani bir manevrayla taksinin önüne geçtiği ve hemen ardından frene bastığı görüldü. Bu tehlikeli hamle sonucunda arkadan gelen bir diğer taksi ve VIP taşımacılık yapan araç duramayarak kazaya karıştı. Şans eseri yaralananın olmadığı ancak araçlarda maddi hasarın oluştuğu zincirleme kaza, trafikte kısa süreli yoğunluğa neden olurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

