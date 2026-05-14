Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde yaklaşık 40 metrelik falezlerden yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki patika alanda mahsur kalan 30 yaşındaki genç kadın, itfaiye ekiplerinin halatlı operasyonuyla sağ salim kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden yara almadan çıkarılan genç kadının, kendisini kurtarmak için seferber olan ekiplere "Özür dilerim, hepinizi yormuşum ben" diyerek mahcubiyetini dile getirmesi dikkat çekti.

