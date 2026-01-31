Kaydet

Rize’nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi’nden geçen Dolana Deresi’nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Gece saatlerinden itibaren dere yatağında mahsur kaldığı tahmin edilen bir sokak köpeği, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaçkar İtfaiyesi ekipleri ve mahalle sakinlerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda, ağırlığı nedeniyle bez branda ve halat yardımıyla yukarı çekilen köpek, güvenli bölgeye ulaştırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpeğin kurtarılma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

