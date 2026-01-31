Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tezgahlardaki balık miktarı azaldı. Bu nedenlerden dolayı fiyatlar yükselirken çupra ve levreğin tanesi 350 liradan, mezgitin kilogramı 400 liradan satılıyor.

Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle avcılık faaliyetlerinin aksaması balık miktarını düşürdü. Geçen haftalarda kilogramı 150 liradan satılan istavritin fiyatı 200 liraya yükselirken, mezgitin kilogramı 350 liradan 400 liraya çıktı.

ÇUPRA VE LEVREĞİN TANESİ 350 TL

Barbun ve zargan 400 liradan, uskumru 250 liradan satılıyor. Çupra ve levreğin tanesi ise 350 liradan alıcı buluyor. Kentte yaklaşık 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, gazetecilere, hava muhalefetinden dolayı balık miktarında azalma görüldüğünü söyledi.

Düzer, "Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. 5 aydan beri hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı." diye konuştu.

Havaların soğuması sektörü vurdu! Kilosu değil tanesi 350 lira

"KAYIKLAR DENİZE AÇILAMIYOR"

Çoğu balıkçının son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını aktaran Düzer, "Tekneler çıkıyor, kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek ondan sonra hava bir tık açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor." ifadelerini kullandı.

