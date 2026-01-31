Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en dikkat çekici hedeflerinden biri olan Ademola Lookman transferinde belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir temas halinde olduğu Nijeryalı yıldızla ilgili son gelişmeler merakla takip edilirken ''Lookman Fenerbahçe'ye gelecek mi?'' sorusu da cevap arıyor. İşte Fenerbahçe Lookman transfer detayları ve sürece dair merak edilenler...

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar attı. Samsunspor’dan Anthony Musaba, Lazio’dan Matteo Guendouzi ve Beşiktaş’tan ayrılan tecrübeli kaleci Mert Günok’un kadroya dahil edilmesinin ardından gözler kanat hattına çevrildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ön plana çıkan isim ise Atalanta forması giyen Ademola Lookman oldu. Peki, Lookman Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Lookman Fenerbahçeye gelecek mi? Transferde son gelişmeler!

LOOKMAN FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en dikkat çeken hedeflerinden biri olan Ademola Lookman için belirsizlik devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı yıldızın transferi için uzun süredir temaslarını sürdürürken oyuncu cephesinde önemli mesafe kat edilmişti.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre sarı-lacivertli kulüp ile Serie A temsilcisi Atalanta arasındaki temaslar son buldu. Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması nedeniyle Lookman’ın Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali düşük görülüyor.

Lookman Fenerbahçeye gelecek mi? Transferde son gelişmeler!

FENERBAHÇE LOOKMAN TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

Fenerbahçe ile Atalanta arasında yapılan görüşmelerde en büyük pürüzün bonservis bedeli ve ödeme planı olduğu belirtiliyor. İtalyan kulübünün yüksek taleplerinden geri adım atmaması, transfer sürecini zorlaştırdı.

Taraflar arasında henüz tam bir uzlaşma sağlanamadığı için Lookman transferinde duraksama söz konusu.

Haberle İlgili Daha Fazlası