Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta hava savunma kapasitesini genişlettiği yönündeki “Çelik Kubbe” iddiaları, Rum yönetiminde paniğe yol açtı. Yunan ve Rum basınına göre bu gelişme sonrası Rumlar, İsrail Başbakanı Netanyahu’dan yardım talep ederken, yaklaşık 140 milyon avroya mal olan helikopterlerin Türk savunma sistemleri karşısında operasyonel olarak pistten çıkamadığı ileri sürüldü.

Yunan ve Rum basını, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki askeri hamlelerini manşetlerden düşürmüyor. Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye KKTC’yi de dahil ettiği iddialarının ardından Rum yönetiminin İsrail’den destek talep ettiği yazıldı.

"HELİKOPTERLER PİSTTE KALDI"

Cyprus Mail’de yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin entegre hava savunma ağıyla attığı stratejik hamlenin Rum yönetimini hazırlıksız yakaladığı yazıldı. İddialara göre Atina'nın da desteğiyle kısa süre önce alınan helikopterler Türk savunma sistemleri karşısında operasyonel olarak pistten çıkamaz hale geldi.

Haberde, Türk hava savunmasının genişletildiğine yönelik iddiaların ardından Rum Savunma Bakanlığı’nın kamuoyunu sakinleştirmeye çalıştığı aktarıldı. Bakanlık, sahadaki yeni tabloya karşı "alternatif stratejiler" geliştirilmesi gerektiğini kabul ederken, mevcut planların artık eskisi gibi işlemediği satır aralarında yer aldı.

ÇELİK KUBBE İDDİASI KÖŞE SIKIŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde bölgesel medya ve uydu görüntülerine dayandırılan haberlerde, Türkiye’nin radar, füze ve komuta sistemlerini tek çatı altında toplayan "Çelik Kubbe" entegre savunma ağı kapsamında Girne yakınlarına orta menzilli Hisar hava savunma sistemleri konuşlandırdığı iddia edilmişti.

Rum basını, menzili yaklaşık 40 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilen bu sistemlerin, Rum yönetimine ait hava unsurlarının manevra alanını daralttığını ve operasyonları daha riskli hale getirdiğini yineledi.

140 MİLYON AVROLUK HELİKOPTERLER PİSTE BAĞLI KALDI

Rum yönetiminin yaklaşık 140 milyon avro bedelle satın aldığı H145M helikopterleri haberlerin merkezinde yer aldı. Hafif taarruz ve çok rollü görevler için alınan helikopterlerin, Türkiye’nin hava savunma ağı nedeniyle planlanan görevleri güvenli şekilde icra edemediği ifade edildi.

Yunan ve Rum kaynaklar, eski Sovyet dönemi platformlarının yerini alması için alınan bu helikopterlerin, Türk savunma sistemleri karşısında beklenen caydırıcılığı sağlayamadığını itiraf etti."

"DOĞU AKDENİZ’DE OYUNU KURAN TÜRKİYE"

Haberde yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin "Çelik Kubbe" hedefiyle Hisar füzeleri, radar ağları ve komuta merkezlerini tek yapı altında birleştirdiği ileri sürüldü. Rum Savunma Bakanlığı, İsrail’den alınan Barak MX hava savunma sistemlerinin ardından Türkiye’den karşı bir hamle beklendiğini kabul ederken, Ankara’nın sahadaki üstünlüğünün göz ardı edilemediği ifadelerle aktarıldı.

'ÇELİK KUBBE' NEDİR?

"Çelik Kubbe" farklı irtifada hava savunma sistemlerinin birlikte çalıştığı "bütünleşik bir mimari" olarak tanımlanıyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 6 Ağustos 2024'te yaptığı toplantıda Çelik Kubbe projesini onaylamıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan o dönem yapılan açıklamada "Çelik Kubbe" şöyle tarif edilmişti:

"Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz [bir sistem]."

Sistemin "beynini" Hakim adlı komuta-kontrol platformu oluşturuyor.

Hassas sansörler ve radarlar gibi izleme unsurlarını yapay zeka ve makine öğrenimiyle birleştiren bu platform, hava sahasının gerçek zamanlı ve yüksek doğrulukta analizinin yapılmasını sağlıyor.

Hakim üzerinden farklı savunma sistemleri aynı ağ üzerinden koordine edilebiliyor.

Çelik Kubbe'de alçak irtifada en sık karşılaşılan tehdit olan insansız hava araçları (İHA) ve dronelara karşı İhtar, Gökberk ve Şahin gibi elektronik harp platformları kullanılıyor.

