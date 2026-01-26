Yunan ve Rum basını, Türkiye’nin KKTC’de kurduğu entegre hava savunma mimarisinin Atina yönetimini ciddi biçimde zorladığını yazdı. Rum gazetesi Simerini ve Yunanistan’daki askeri analizlerde, Türk “Çelik Kubbe” sisteminin devreye girmesiyle GKRY’nin milyonlarca dolara aldığı helikopterlerin fiilen etkisiz kaldığı, Miçotakis hükümetinin ise bu tablo karşısında zor durumda olduğu ifade edildi

Yunan ve Rum basını, Türkiye’nin KKTC’de hava savunma mimarisini güçlendirdiğini yazdı.

Rum medyası Simerini'ye göre Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ta ÇELİKKUBBE’nin bir parçası olarak, KORKUT’tan sonra HİSAR-O hava savunma sistemini de konuşlandırdı.

Çelik Kubbe Miçotakis ve Rum lideri köşeye sıkıştırdı! Milyon dolarlık helikopterler devre dışı kaldı

"GİRNE’YE KURULDU, YUNANİSTAN-GKRY HELİKOPTERLERİ DEVRE DIŞI KALDI"

Türkiye aleyhine çok sayıda askeri araştırma yazısıyla tanınan Dr. Yiannos Charalambides, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, adada, ÇELİKKUBBE’nin bir parçası olarak, KORKUT’tan sonra HİSAR-O hava savunma sistemini de konuşlandırdı. Girne’ye kurulan sistem GKRY’nin aldığı H145M helikopterlerini kullanılmaz hale getirdi.”

Charalambides, H145M helikopterlerinin 7 kilometre menzilli roketler ve 16 kilometre menzilli Spike ER2 füzeleri taşıyabildiğini, buna karşılık Hisar-O sisteminin 15, 25 ve 40 kilometre menzilli hava savunma füzeleri kullandığını yazdı. Aynı yazıda Hisar-O’nun KORKUT ve ŞAHİN sistemleriyle korunduğu da yer aldı.

Çelik Kubbe Miçotakis ve Rum lideri köşeye sıkıştırdı! Milyon dolarlık helikopterler devre dışı kaldı

ÇELİK KUBBE'NİN PARÇALARI TEK TEK SIRALANDI

Yunan ve Rum basınında yer alan bilgilere göre, KKTC’ye kurulduğu öne sürülen “Çelik Kubbe” kapsamındaki sistemler şöyle aktarıldı: TRS-22XX radarı, STR 700-G radarı, KALKAN-II radarı, STR 400-G, Hisar-O orta menzil hava savunma sistemi, Korkut yakın hava savunma sistemi, VURAL REDET sistemi ve PUHU 3-LT V/UHF ED sistemi.

Charalambides yazısında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik üstünlüğü ve havadaki mutlak hakimiyeti ciddi operasyonel sorunlar oluşturmakta" ifadelerine yer verdi.

KORKUT’TAN SONRA HİSAR DA SAHADA

Yunan ve Rum basını, Türkiye’nin daha önce KORKUT sistemini KKTC’ye konuşlandırdığını, şimdi ise HİSAR hava savunma sistemlerinin bölgede faaliyete geçtiğini yazdı. Bu sistemlerin ağ merkezli bir komuta-kontrol mimarisi olan HAKİM ile entegre çalıştığı kaydedildi.

Aynı kaynaklarda, radarlar, sensörler ve hava savunma unsurlarının tek bir ağda birleştirildiği, gerçek zamanlı hava resminin oluşturulduğu ve angajman kararlarının bu yapı üzerinden verildiği aktarıldı.

Çelik Kubbe Miçotakis ve Rum lideri köşeye sıkıştırdı! Milyon dolarlık helikopterler devre dışı kaldı

"TÜRK BEYNİ HAKİM"

Rum basınında yer alan analizlerde HAKİM sistemi “merkezi beyin” olarak nitelendirdi. Yazılarda, bu yapının radarları, sensörleri ve hava savunma unsurlarını tek merkezden yönettiği, hava sahasında kimin nerede olduğu bilgisini anlık olarak işlediği ifade edildi.

Pentadaktylo ve Kioneli bölgelerinde konuşlu radarların, Türkiye ile bağlantılı bu ağın parçası olduğu da iddialar arasında yer aldı.

ATİNA’DA ALARM

Yunan ve Rum basınına göre Hisar sistemleri İHA’lar, dronlar, helikopterler ve uçaklara karşı etkili. Özellikle H145M helikopterlerinin bu yapı karşısında risk altında olduğu yorumlarına geniş yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası