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Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdiği bir evden çok sayıda ziynet eşyası çalan ve geçmişte 12 ayrı suç kaydı bulunan azılı hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çaldığı altınları bir kuyumcuda bozdururken güvenlik kameralarından tespit edildi. Sattığı altınlardan elde ettiği parayı çoktan harcadığı belirlenen şüpheli, ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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