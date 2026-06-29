2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı da başladı. Yönetici ve öğretmenler, belirlenen eğitim içeriklerini tamamlayarak haziran dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş olacak. Peki öğretmen seminerleri online mı, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Haziran dönemi mesleki çalışma programının başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğretmenlere ve okul yöneticilerine video mesaj yayımladı. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından gösterilen özveri ve emek için öğretmenlere teşekkür eden Tekin, mesleki çalışma dönemlerinin yalnızca bir seminer süreci olmadığını, aynı zamanda geride kalan yılın değerlendirilmesi ve yeni döneme hazırlanılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. İki günlük programın verimli geçmesini temenni eden Bakan Tekin, eğitimlerin aile, dijitalleşme ve bağımlılık konularına odaklanmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. Peki, öğretmen seminerleri online mı, ne zaman bitiyor?

Öğretmen seminerleri online mı, ne zaman bitiyor? Haziran dönemi Mesleki Çalışmaları başladı

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 2026 Haziran dönemi mesleki çalışmaları bu yıl çevrim içi olarak uygulanıyor. Eğitimler, Bakanlığın dijital eğitim platformu olan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı.

29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla kullanıma sunulan "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" kapsamında öğretmenler ve okul yöneticileri için iki farklı eğitim içeriği hazırlandı. Programda "Bağımlılık ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" başlıklı eğitimler yer alıyor.

Öğretmen seminerleri online mı, ne zaman bitiyor? Haziran dönemi Mesleki Çalışmaları başladı

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mesleki çalışma programı takvimde 29-30 Haziran 2026 tarihlerini kapsasa da öğretmenlere eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ek süre tanındı. ÖBA sisteminde erişime açılan içerikler 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar izlenebilecek ve tamamlanabilecek.

Belirlenen tarihe kadar eğitimlerini eksiksiz tamamlayan yönetici ve öğretmenler 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş kabul edilecek.

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