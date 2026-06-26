Proje okullarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları haziran ayı ortasında açıklanmıştı. Gözler şimdi ise bugün açıklanacak öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Peki, Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 MEB.gov.tr üzerinden proje okulları atama sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Proje okulları öğretmen atama sonuç takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) duyurusuna göre, atanan isimler bugün duyurulacak. Yapılan duyuruda; "Öğretmen atama sonuçları 26 Haziran 2026 günü ilan edilecektir." denilmişti. Proje okullarında görev almak için başvuru yapan adaylar, sık sık atama sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı sonuç ekranını ziyaret ediyor.

ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Proje okullarında görev almak için başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlarını personel.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.



Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden, yöneticilerin ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak.

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2026 MEB.gov.tr proje okulları atama sonuç sorgulama

ATAMA/GÖREVLENDİRMELER

a) Atama/Görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

b) Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir.

c) Duyurulan kontenjanlar; atama/görevlendirme aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenebilecektir.

ç) Spor liselerinin beden eğitimi ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik öğretmenliğine atanmak üzere tercihte bulunanların atamaları, il millî eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin dördüncü bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler sonucu gerçekleştirilecektir.

d) Ataması/görevlendirilmesi yapılanların, atama/görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

e) Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.

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