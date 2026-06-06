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Hatay'ın Antakya-İskenderun karayolu Topboğazı mevkiinde etkili olan kuvvetli fırtına az kalsın bir faciaya neden oluyordu. Seyir halindeki bir tırın üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan dev konteynerin, rüzgarın şiddetine dayanamayarak tarlaya uçtuğu o korkutucu anlar, aynı güzergahta ilerleyen bir başka aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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