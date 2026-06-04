İhlas Haber Ajansı • Kepez
Havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar! Kedinin yılanla tehlikeli oyunu kamerada
Kaydet
Antalya'nın Kepez ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başlanan yılanlardan biri, bu kez bir kedinin oyun arkadaşı oldu. Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı gözüne kestiren kedinin, savunma pozisyonuna geçen sürüngenle korkusuzca oynayıp pati attığı o ilginç anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR