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Antalya'nın Kepez ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başlanan yılanlardan biri, bu kez bir kedinin oyun arkadaşı oldu. Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı gözüne kestiren kedinin, savunma pozisyonuna geçen sürüngenle korkusuzca oynayıp pati attığı o ilginç anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

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