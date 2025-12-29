Kaydet

Iğdır merkeze bağlı Karaçomak köyünde evinin çatısındaki karları temizlediği sırada merdivenden düşerek yaralanan Hasan Kızılay için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilerlemekte güçlük çekince karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Kara yolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü titiz çalışma sonucunda kapalı yol kısa sürede trafiğe açılırken sağlık ekipleri köye ulaşmayı başardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı vatandaşın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası