Isparta’nın Sanayi Mahallesi Özkanlar Kavşağı 104'üncü Cadde üzerinde dün saat 13.50 sıralarında meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan bir vatandaşın cebindeki paralar bir anda yola savruldu. Durumu fark eden bir araç sürücüsünün çevredekileri uyarması üzerine bölgedeki esnaflar hızla harekete geçerek asfalt üzerindeki paraları tek tek topladı. Toplanan yaklaşık bin 400 liralık meblağ, paranın muhafaza edilmesine öncülük eden esnaf Tuncay E.'nin iş yerine bırakıldı. Olayın ardından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen duyarlı esnaf, parayı düşüren kişinin net bir fotoğrafını elde ederek yerel trafik gruplarında paylaştı ve sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Durumun emniyet güçlerine de bildirildiği öğrenilirken, esnaf Tuncay E. paranın miktarı ne olursa olsun sahibinin bu paraya ihtiyacı olabileceğini ve emaneti eksiksiz bir şekilde teslim etmek için gelecek kişiyi beklediğini ifade etti. Yola saçılan paraların toplanma anları ve esnafın sergilediği dürüstlük bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası