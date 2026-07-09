İhlas Haber Ajansı • Manavgat
Kaza yapan motosiklet sürücüsü öfkesine yenik düştü! Otomobilin camını yumrukladı
Kaydet
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazayı başındaki kask sayesinde yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, öfkesine hakim olamayarak çarptığı aracın camını yumrukladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazanın ardından, otomobil sürücüsü karakola giderek aracına zarar veren motosikletliden şikayetçi oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR