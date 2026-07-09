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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazayı başındaki kask sayesinde yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, öfkesine hakim olamayarak çarptığı aracın camını yumrukladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazanın ardından, otomobil sürücüsü karakola giderek aracına zarar veren motosikletliden şikayetçi oldu.

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