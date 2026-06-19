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Rize'nin Pazar ilçesinde gece saatlerinde ATV aracıyla seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeği ezmemek için ani manevra yapan 43 yaşındaki Orhan Kara, aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan üzücü olayın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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