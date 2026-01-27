Kaydet

Mersin’in Tarsus ilçesi Camalan Mahallesi Güzeloluk mevkiinde meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki hafif ticari araç, park etmek için aniden önüne kıran bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyonu ani şekilde kırmasıyla kontrolden çıkan araç, savrularak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu olayda, araç içerisinde bulunan 2’si çocuk toplam 6 kişi tahliye edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın yoldan çıkıp devrildiği o tehlikeli anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

