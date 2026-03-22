Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyü kavşağında, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. yönetimindeki 50 KC 539 plakalı traktör, kavşakta kontrolsüz bir şekilde sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.T. idaresindeki 40 ACD 768 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anının otomobilde bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği olayda, görüntüler traktörün ani manevrasını ve çarpışma anını net bir şekilde ortaya koydu. Emniyet güçleri tarafından kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

